Алексинскому заводу тяжелой промышленной арматуры – 288 лет

Свою историю предприятие ведет со 2 августа 1728 года, когда тульский кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов получил разрешение на строительство Мышегского «Водяного железоделательного завода». В конце 1729 года Мышегский завод дал первую плавку, и уже совсем скоро стал поставлять железо и чугун Тульскому оружейному заводу, отливал пушки для сухопутных войск и морского флота России. С начала XIX века здесь занялись и художественным литьем. Во времена Отечественной войны 1812 года и Крымской войны 1853-1856 годов на предприятии создавали ядра и картечи. В годы Первой мировой завод перешел на выпуск снарядов, мин, гранат. После 1917 года Мышегский завод был единственным, где выпускали чугунные трубы для водопроводов, гидравлические колонны, буксы, тормозные колодки, подшипники и другое литье для железнодорожного транспорта. На пороге 90-х годов XX века завод «Тяжпромарматура», который получил это название в 1972 году, освоил производство шаровых кранов для транспортировки газа. В 2008 здесь приступили к разработке и освоению полной линейки обратных затворов для автоматического перекрытия трубопроводов. Сегодня завод – крупнейший производитель трубопроводной арматуры, которая всегда востребована.

Портал «Тульская пресса», август 2019 года