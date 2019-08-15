ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «Промлит» продолжает наращивать объемы производства и готов принять на работу еще 150 рабочих и ИТР в 2019 году

Наибольшего роста литейному заводу удалось достичь в направлении производства крупного вагонного литья (3,6 тыс. тонн литья), перевыполнив плановые показатели почти на тысячу тонн. По словам генерального директора ООО "Промлит" Валерия Воронина, на производственные успехи трудового коллектива положительно повлияло сразу несколько факторов – это и повышение качества литья на литейном переделе, и улучшение организации и эргономики рабочих мест, а также стартовавшая этим летом программа дополнительного премирования обрубщиков за увеличение нормы личной выработки. "Выработка на одного обрубщика термообрубного цеха в натуральном выражении (тонны) выросла на 33% относительно июньских показателей, а средняя заработная плата – на 30%, и составила 46 862 рубля, – пояснила начальник отдела труда и заработной платы Промлита Елена Терентьева. – У 10% наиболее отличившихся обрубщиков, выработка которых выросла относительно предыдущего месяца более чем на 36%, заработная плата достигла диапазона от 117 до 150 тыс.рублей". На заводе продолжается интенсивный набор персонала - в июле трудоустроено 98 работников, дополнительно открыты вакансии еще на 150 человек. Сегодня в ООО "Промлит" требуются обрубщики, электрогазосварщики, фрезеровщики, сверловщики, слесари-ремонтники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие рабочие специальности. Для вновь устроившихся работников действует программа дополнительного материального стимулирования, благодаря которой в период обучения им выплачивается «стипендия» в размере 25 тысяч рублей. Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

