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НА ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ НЕ НАШЛОСЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ. ЭТО ТРЕТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ВЫСТАВЛЕННЫЙ НА ПРОДАЖУ В ВОЛГОГРАДЕ

14 августа, 2019 11

Аукцион по продаже комплекса недвижимого имущества ООО «ВЗБТ» признан несостоявшимся. Были подведены итоги аукциона по продаже комплекса недвижимого имущества Волгоградского завода буровой техники. Торги были признаны не состоявшимися. - Торги не состоялись, так как на них никто не заявился, - пояснила помощница конкурсного управляющего Дениса Белякова. - По правилам, теперь будут объявлены повторные торги с понижением начальной суммы на 10%. Повторный аукцион будет объявлен в ближайшее время. Напоминаем, аукцион был объявлен 24 июня. Завод продается единым лотом, в который входит комплекс недвижимого имущества (в том числе здания, сооружения и права аренды земельных участков). Начальная стоимость имущества составляет 456 млн рублей. За эту сумму можно приобрести производственный цех №78, общей площадью более 68 тысяч квадратных метров, два здания административного корпуса, складской модуль, склады готовой продукции и металлургических заготовок и многое другое. Все имущество находится в залоге у АО «Нокссбанк». Организатором торгов выступает конкурсный управляющий ООО «ВЗБТ» Денис Беляков, действующий на основании определения арбитражного суда, признавшего завод банкротом в 2016 году. Стоит отметить, что это уже третий волгоградский завод, выставленный на продажу за последнее время. Ранее были проданы «Волгоградский судостроительный завод» и «Химпром».

 

САЙТ ООО «Известия. Волга-Каспий», 13 августа


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