НА ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД БУРОВОЙ ТЕХНИКИ НЕ НАШЛОСЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ. ЭТО ТРЕТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ВЫСТАВЛЕННЫЙ НА ПРОДАЖУ В ВОЛГОГРАДЕ

Аукцион по продаже комплекса недвижимого имущества ООО «ВЗБТ» признан несостоявшимся. Были подведены итоги аукциона по продаже комплекса недвижимого имущества Волгоградского завода буровой техники. Торги были признаны не состоявшимися. - Торги не состоялись, так как на них никто не заявился, - пояснила помощница конкурсного управляющего Дениса Белякова. - По правилам, теперь будут объявлены повторные торги с понижением начальной суммы на 10%. Повторный аукцион будет объявлен в ближайшее время. Напоминаем, аукцион был объявлен 24 июня. Завод продается единым лотом, в который входит комплекс недвижимого имущества (в том числе здания, сооружения и права аренды земельных участков). Начальная стоимость имущества составляет 456 млн рублей. За эту сумму можно приобрести производственный цех №78, общей площадью более 68 тысяч квадратных метров, два здания административного корпуса, складской модуль, склады готовой продукции и металлургических заготовок и многое другое. Все имущество находится в залоге у АО «Нокссбанк». Организатором торгов выступает конкурсный управляющий ООО «ВЗБТ» Денис Беляков, действующий на основании определения арбитражного суда, признавшего завод банкротом в 2016 году. Стоит отметить, что это уже третий волгоградский завод, выставленный на продажу за последнее время. Ранее были проданы «Волгоградский судостроительный завод» и «Химпром».

САЙТ ООО «Известия. Волга-Каспий», 13 августа