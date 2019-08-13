Шаровые краны торговой марки BREEZE на территории России можно купить только у ЗАО «Проконсим», который стал эксклюзивным представителем Breeze

С 1 сентября 2019 года компания «Проконсим» получила официальныйстатус эксклюзивного представителя по продаже продукции торговой марки BREEZE на территории Российской Федерации, в связи с изменением дилерской политики завода и закрытием российского представительства «Олбризсервис». Также сообщается, что Завод BREEZE прекращает производство шаровых кранов серий 11С21П и 11С22П. В качестве замещения предлагаем рассмотреть аналогичные краны торговой марки PR (страна производства - Россия).
Сайт ЗАО «Проконсим», 12 августа