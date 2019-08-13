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Шаровые краны торговой марки BREEZE на территории России можно купить только у ЗАО «Проконсим», который стал эксклюзивным представителем Breeze

13 августа, 2019 7

С 1 сентября 2019 года компания «Проконсим» получила официальныйстатус эксклюзивного представителя по продаже продукции торговой марки BREEZE на территории Российской Федерации, в связи с изменением дилерской политики завода и закрытием российского представительства «Олбризсервис». Также сообщается, что Завод BREEZE прекращает производство шаровых кранов серий 11С21П и 11С22П. В качестве замещения предлагаем рассмотреть аналогичные краны торговой марки PR (страна производства - Россия).

 

Сайт ЗАО «Проконсим», 12 августа


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