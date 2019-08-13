Завод «ГЭСС-пром» (Марий Эл, г. Йошкар-Ола) начал серийное производство цельносварных муфтовых шаровых кранов с уплотнением металл по металлу 11лс76нж

В первой декаде августа завод «ГЭСС-пром» отгрузил цельносварные муфтовые краны с уплотнением металл по металлу серии 11лс76нж. Краны данной конструкции предусмотрены для установки на нефтеперерабатывающих предприятиях, где температура носителя достигает 360°С. Корпус кранов изготовлен из легированной стали 09Г2С, что позволяет использовать их в условиях сурового климата, где температура опускается не ниже -60°С. Сёдла шаровых кранов, а также шар-пробка изготовлены из жаропрочной коррозионностойкой стали. За счет тщательной притирки шара к сёдлам краны 11лс76нж

способны выдерживать большое число рабочих циклов без потери герметичности. Конструкция крана и используемые при производстве материалы, позволяют трубопроводным системам работать в условиях повышенных температурных нагрузок, что дает потребителю уверенность в стабильности всей системы.

Сайт завода «ГЭСС-пром», 8 августа 2019 г.