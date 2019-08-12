На 46% упадет спрос на метизы, фланцы и трубную продукцию в строительной отрасли по итогам 2019 года - итоги опроса

Строительная отрасль России ежегодно потребляет более 15 млн т проката черных металлов, метизов, трубной продукции и металлоконструкций, являясь ключевым потребителем на рынке металлов. Однако в последнее время ситуация здесь оставляет желать лучшего. Исходя из этого, журнал "Металлоснабжение и сбыт" в очередном опросе поинтересовался у участников рынка их мнением относительно того, как вырастет потребление металлопродукции в строительном комплексе РФ во II полугодии 2019 г. Подавляющее большинство ответивших (46%) отметили, что потребление будет падать. При этом в том, что оно серьезно упадет, поскольку у населения мало денег уверены еще 19%. На помощь со стороны национальных проектов уверены 18% респондентов. В существенном росте потребления в строительстве уверены 6% посетителей сайта, поучаствовавших в опросе. 11% ответивших затруднились с прогнозом на второе полугодие 2019 г. В настоящий момент на сайте журнала ИИС «Металлоснабжение и сбыт» запущен новый опрос. В частности, в сентябре-октябре т.г. ИИС "Металлоснабжение и сбыт" планирует провести серию отраслевых конференций, на которых встретятся ведущие участники рынка металлов для обсуждения текущей ситуации и перспектив развития отдельных секторов металлургической промышленности, в том числе по СМЦ, метизам, рынку металлов Центральной Азии, цветным металлам. В каких из них Вы планируете принять участие?

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 9 августа 2019 г.

