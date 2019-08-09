ОНЛАЙН - СПРАВОЧНИК ОНИКСА. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ ПО ГОСТ

Если вы продаете или закупаете фланцы, знание размеров и чертежей помогает в работе:

1. вы показываете партнерам знание продукта;

2. компетентно отвечаете на вопросы заказчиков;

3. знаете, какие фланцы можно предложить на замену, если нужного размера нет;

4. можете работать с чертежами; 5. разбираетесь в вопросах качества.

Допустим, вам нужно определить диаметр зеркала D2 и толщину b плоского фланца 100-16 ГОСТ 12820-80.

1. Открываем ГОСТ 12820-80. Он есть в свободном доступе в интернете.

2. Смотрим на чертеж, толщина обозначена буквой b:





3. Находим под чертежом в таблице фланцы на 16 давление Ру 1,6 МПа (16 кг/см2);

4. Выбираем условный проход Ду 100;

5. Находим в строке с Ду 100 значение b = 23 мм.

Для того, чтобы найти диаметр зеркала D2, смотрим ГОСТ 12815-80. Это общий ГОСТ для всех фланцев на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа. В нём мы найдем те размеры плоских и воротниковых фланцев, которых нет в ГОСТ 12820-80 и 12821-80.

Итак, продолжим. В ГОСТ 12815-80 на чертеже находим обозначение D2.





Как и с ГОСТ 12820-80, находим Ру 16 и Ду 100; В строке с Ду 100 - D2 = 158 мм. Получаем нужные нам данные:

Диаметр зеркала (D2) плоского фланца 100-16 ГОСТ 12820-80 = 23 мм. Толщина (b) плоского фланца 100-16 ГОСТ 12820-80 = 158 мм.

Для воротниковых фланцев принцип тот же: ищем размеры в ГОСТ 12821-80 и 12815-80.

Если нужно определить размеры по ГОСТ 33259-15, то всю информацию можем найти в одном ГОСТе.

Например, D2 и b для Фланца плоского 100-16-01-1-B-ст 20-IV ГОСТ 33259-2015:

1. Открываем ГОСТ 33259-2015.

2. Листаем вниз до таблицы № 2 «Размеры уплотнительных поверхностей».

3. В ней находим Dn 100 и строку Pn 16. По ней определяем D2 = 158 мм.

Для того, чтобы определить толщину b:

1. Листаем ГОСТ ниже до раздела 6.1 Размеры фланцев стальных плоских приварных (тип 01).

2. Под чертежом в таблице по Dn 100 Pn 16 видим b = 26 мм. для 1 ряда и 22 мм. для 2 ряда.

3. По названию фланца 100-16-01-1-B-ст 20-IV определяем ряд, в нашем случае - 1. Значит, b = 26 мм . Для фланцев по ряду 2 - обозначение 100-16-01-2-B-ст 20-IV.

Сайт компании ОНИКС, 8 августа 2019 г.