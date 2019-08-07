Производитель насосов и оборудования Грундфос запускает программу продаж в рассрочку на сумму от 3 до 200 тысяч рублей. Рассрочка распространяется на всё оборудование, представленное в интернет-магазине

Рассрочка предоставляется на товары стоимостью от 3 тыс. до 200 тыс. руб. и может быть оформлена на период 6, 10, 12 и 18 месяцев. Первоначального взноса и процентов по выплате не предусмотрено. «Мы стараемся сделать процесс покупки нашего оборудования максимально удобным. Беспроцентная рассрочка будет удобна для тех покупателей, у которых существует необходимость в скорейшем приобретении насоса, однако пока нет возможности выплатить полную стоимость товара», — говорит Михаил Терентьев, руководитель по продажам бытового оборудования «Грундфос». Для оформления рассрочки необходимо зайти на сайт интернет-магазина «Грундфос», выбрать товар и нажать на кнопку «Покупка в рассрочку». Далее система предложит покупателю заполнить анкету, где нужно будет указать паспортные данные и выбрать временной период выплаты. После того, как заявка будет одобрена, покупатель сможет подписать договор с представителем банка — как при личной встрече, так и онлайн. Партнёром «Грундфос» по программе рассрочки выступает «Тинькофф Банк».

Источник: журнал СОК, 6 августа