Петрозаводский филиал АЭМ-технологии начал сборку и испытания КОМПЕНСАТОРА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНДИЙСКОЙ АЭС «КУДАНКУЛАМ»

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии»(входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) приступил к сборке компенсатора давления для 4-го энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия).

Компенсатор давления является частью ключевого оборудования реакторного зала АЭС. Он предназначен для создания и поддержания давления в первом контуре реактора. Аппарат представляет собой толстостенный сосуд с толщиной стенки 160 мм, внутренний объём изделия 79 кубометров, масса 178 тонн. В настоящее время на Петрозаводскмаше ведётся сборка нижнего полукорпуса, который состоит из трёх обечаек и днища. В связи с большой толщиной стенки сварка корпуса производится с предварительным подогревом зоны шва до температуры от 120 до 250 градусов. Для сокращения трудоёмкости сварка выполняется в узкую разделку, основные технологические операции выполняют параллельно, что позволяет сократить цикл изготовления. Продолжительность сборки и сварки трёх обечаек составляет 4 суток. Отдельно собираются нижний и верхний полукорпуса изделия. Кроме того, на предприятии активно ведётся работа по изготовлению внутрикорпусных устройств. Это внутренняя обечайка, так называемая «корона», к которой крепятся блоки электронагревателей, а также коллектор, трубопроводы, лестницы и площадки обслуживания. Первый компенсатор давления был изготовлен Петрозаводкмашем в 2016 году и поставлен на энергоблок № 4 Ростовской АЭС. Сейчас, кроме компенсатора давления для индийской АЭС «Куданкулам», началось изготовление подобных изделий для АЭС «Аккую» (Турция) и Курской АЭС-2. АЭС «Куданкулам» — атомная электростанция с энергоблоками ВВЭР-1000, расположенная на юге Индии, в штате Тамилнад. Первый энергоблок АЭС «Куданкулам» с февраля 2016 года устойчиво работает на проектном уровне мощности в 1000 МВт. Второй энергоблок включён в национальную энергосеть Индии 29 августа 2016 г. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком ключевого оборудования для АЭС «Куданкулам».

Пресс-центр Атомэнергомаш, 1 августа 2019 г.