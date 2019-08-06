Завод «Курганспецарматура» (Группа ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ) ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ЗАКАЗЧИКАМИ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ

С 17 по 18 июля на базе предприятия «КСА» состоялась встреча с представителями организаций-потребителей трубопроводной арматуры. Мероприятие было организовано группой компаний «Энергомашкомплект» при активной поддержке правительства Курганской области. В ходе встречи с докладами выступили представители девяти компаний. Выступления касались широкого диапазона тем — от 3D-каталогов и проектировочных программ до перспективных разработок оборудования для гашения гидроударов. В рамках мероприятия заказчики со всей страны посетили завод «Курганспецарматура». Гости ознакомились с инновационными средствами производства и образцами уникальной продукции КСА.

Сайт EMK.RU 5 августа 2019 г.