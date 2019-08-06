Прошла сертификация. Угрешский завод трубопроводной арматуры производит взрывобезопасные краны

Продукция успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Испытания кранов проводили специалисты центра «ЛенПромЭкспертиза» – одной из крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области на рынке экспертных услуг в сфере промышленной и экологической безопасности различных отраслей производства.

Шаровые краны для газа NEON были признаны соответствующими всем необходимым критериям и с августа 2019 года УЗТПА принимает заявки на изготовление шаровых кранов NEON во взрывозащитном исполнении Группа II с уровнем взрывозащиты Gb.

ЕАЭС RU С-RU.АА71.В.00104/19 от 25.07.2019 действует до 24.07.2024

Дата регистрации: 25.07.2019

Пресс-центр УЗТПА, 2 августа 2019 г.