Новгородская Корпорация «Сплав» получил аккредитацию Государственного управления ядерной безопасности КНР, что даёт корпорации право производить для китайских АЭС арматуру и оборудование 2 и 3 класса ядерной безопасности

Два ведущих подразделения машиностроительной Корпорации «Сплав», проектно-конструкторский и технологический институт «Атомармпроект» и ПАО «Контур», вновь получили аккредитацию Государственного управления ядерной безопасности Китайской Народной Республики. Это даёт корпорации право производить для китайского рынка оборудование 2 и 3 класса ядерной безопасности.

Юлия Пенязь, коммерческий директор МК «Сплав»:

«Поставки арматуры в Китай ведутся нами уже более 17 лет. В период реализации наиболее крупных договоров иностранные специалисты присутствовали на предприятии на постоянной основе и контролировали изготовление на всех этапах производства с момента запуска до отгрузки продукции с завода. Они уже очень хорошо нас знают и убедились в высоком качестве наших изделий и высокой квалификации специалистов».

В 2014 году МК «Сплав» прошла полный аудит производства, организованный представителями Цзянсуской Ядерной Энергетической Корпорации, и на тот момент стала первым российским арматурным заводом, прошедшим данную проверку и продемонстрировав высокий уровень технологической оснащенности производства и работы службы менеджмента качества.

Юлия Пенязь, коммерческий директор МК «Сплав»:

«Мы вновь продлили нашу регистрацию в качестве изготовителя трубопроводной арматуры в Национальном управлении по ядерной безопасности (NNSA) и в настоящее время готовимся к участию в строительстве 7 и 8 энергоблоков ТАЭС». Пуск 7-ого и 8-ого блоков Тяньваньской АЭС запланированы на 2026 и 2027 годы.

Сайт МК «Сплав», 2 августа