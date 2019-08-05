Новинка! СП ТЕРМОБРЕСТ освоило выпуск КЛАПАНОВ и ФИЛЬТРОВ DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ! С 7 АВГУСТА НОВЫЕ ЦЕНЫ!

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ КЛАПАНОВ И ФИЛЬТРОВ DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНОЙ АРМАТУРОЙ В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ:

· меньший вес, что существенно упрощает монтаж на газопроводе и сокращает расходы по транспортировке на объектах;

· более низкая стоимость, чем аналогичная арматура ТЕРМОБРЕСТ в стальных и чугунных корпусах, более доступные по цене изделия высокого качества от проверенного производителя.

СХЕМА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ:





СХЕМА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРА DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ:





После 7 АВГУСТА будет обновлен прайс-лист, который будет включать в себя все исполнения клапанов и фильтров DN-150

в алюминиевых корпусах.

Сайт НПФ «РАСКО», 2 августа