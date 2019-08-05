Новинка! СП ТЕРМОБРЕСТ освоило выпуск КЛАПАНОВ и ФИЛЬТРОВ DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ! С 7 АВГУСТА НОВЫЕ ЦЕНЫ!

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ КЛАПАНОВ И ФИЛЬТРОВ DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНОЙ АРМАТУРОЙ В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ:
· меньший вес, что существенно упрощает монтаж на газопроводе и сокращает расходы по транспортировке на объектах;
· более низкая стоимость, чем аналогичная арматура ТЕРМОБРЕСТ в стальных и чугунных корпусах, более доступные по цене изделия высокого качества от проверенного производителя.
СХЕМА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ:
СХЕМА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРА DN-150 В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ:
После 7 АВГУСТА будет обновлен прайс-лист, который будет включать в себя все исполнения клапанов и фильтров DN-150
в алюминиевых корпусах.
Сайт НПФ «РАСКО», 2 августа