КАДРОВЫЙ ГОЛОД, ПРОБЛЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА - КАКИЕ РЕШЕНИЯ ЕСТЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ОДК-УМПО»

В ПАО «ОДК-УМПО» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации Ростех) начался отбор наставников для центра профессионального образования авиационного кластера ГК «Ростех». Подготовлены будут 500 наставников из числа опытных производственников предприятия. Планируется, что эти специалисты помогут студентам освоить будущую профессию на практике, в цехах. В настоящее время разрабатывается программа подготовки наставников. Курс ориентирован на европейский опыт так же, как и учебная программа для ребят: преподаватели профильных дисциплин уже прошли обучение в образовательном центре BBW в Германии. В центре профобразования ГК «Ростех», создаваемом на базе ПАО «ОДК-УМПО», планируется готовить специалистов востребованных рабочих профессий по системе дуального образования по направлениям «Обработка металлов резанием» и «Мехатроника». Дуальный подход предполагает, что теория займет около 30% учебного времени, а 70% будет отдано практике.

Центр разместится на производственной площадке объединения и вместе с имеющимися учебными мастерскими составит единый комплекс. В нем планируется установить 150 современных станков, в том числе 50 – с числовым программным управлением. Сейчас продолжается проектирование центра, подбор необходимого оборудования. В сентябре первая группа студентов начнет обучение по новым программам. Окончательный запуск центра намечен на 2021 год.

Новости на сайте ПАО «ОДК-УМПО», Уфа, 1 августа