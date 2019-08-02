«Римера-Сервис» (входит в Группу компаний «Римера» — нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) начала оказывать услуги по новому 12-летнему контракту дочернему обществу ПАО «Газпром нефть» — компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

По условиям контракта специалисты сервисной сети «Римера-Сервис» будут оказывать компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» комплексные услуги по прокату и обслуживанию электропогружного оборудования для нефтедобычи в течение гарантированного периода — шести лет. При успешном выполнении производственной программы договор будет продлен еще на три года, с последующим выходом из контракта в течение трех лет. В соответствии с формулой контракта общий срок оказания комплексных услуг «Римера-Сервис» для «Газпром-Ноябрьскнефтегаз» в части проката и сервисного обслуживания электропогружного оборудования составит 12 лет — с 2019-го по 2031-й год. Контракт позволит до конца 2019 года увеличить обслуживаемый фонд сервисной сети на 535 единиц. В зону обслуживания войдут скважины на месторождениях Холмогорское, Отдельное, Спорышевское, Западно-Ноябрьское, Южно-Ноябрьское, Вынгапуровское и Новогоднее. Для выполнения договорных обязательств к 2021 году компания вложит в обновление технологического оборудования более 300 млн рублей и увеличит численность персонала на 300 человек. «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — один из ключевых клиентов трубного сервиса ГК «Римера». Новый контракт позволит расширить спектр предоставляемых этому заказчику услуг. Отмечу, что заключение рекордного по срокам для российского нефтесервисного рынка контракта на комплексное обслуживание нефтедобывающего оборудования — знак высокого доверия к компании со стороны клиента, — отмечает коммерческий директор ГК «Римера» Станислав Великий. Ранее ГК «Римера» заключила с компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» семилетний контракт на оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию насосно-компрессорных труб (НКТ), который позволит «Римера-Сервис» увеличить общий объем ежегодных отгрузок НКТ до 1,5 млн штук.

Пресс-релиз Группы ЧТПЗ, 31 июля