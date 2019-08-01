СПРАВОЧНИК ОНИКС: ПЕРЕХОДЫ ПО ГОСТ 17378-2001. Переходы концентрические и эксцентрические. Сходства и различия.

В работе с деталями трубопровода есть множество тонкостей. Часто в ГОСТах и технических документах они описаны заумно. Давайте попробуем простым языком объяснить одну из таких тем: отличия эксцентрического и концентрического переходов.
Эксцентрический и концентрический переходы регламентируются по ГОСТ 17378-01.
Обозначение: Единственное отличие в названии - это наличие символа "Э" или "К». То есть, если в обозначении видите букву – «Э», значит переход эксцентрический, «К"- концентрический.
Пример:
Переход Э-76х3-45х2,5 ГОСТ 17378-2001- эксцентрический.
Переход К- 76*3-45*2,5 ГОСТ 17378-2001- концентрический.
Геометрия и внешний вид
Концентрический переход - это стальной конус. Основная особенность - симметричная форма. То есть, центр входного и выходного отверстий находятся на одной линии.
Эксцентрический переход выглядит как прямоугольная трапеция в разрезе. Для удобства можете представить, что с одной стороны деталь имеет прямую, с другой стороны коническую стенку. При такой форме центр входного и выходного отверстий смещены относительно друг друга и находятся на параллельных осях.
Монтаж
Эксцентрический переход используется на вертикальных участках трубопровода.
Концентрический - на горизонтальных трубопроводах.
Преимущества:
Концентрического перехода:
· позволяет транспортируемой среде передвигаться без препятствий;
· вещество по трубе транспортируется с меньшим гидравлическим сопротивлением;
Эксцентрического перехода:
· предотвращает застой среды;
· облегчает удаление транспортируемого вещества
Для того, чтобы выбрать нужный переход следует:
· учесть на каком трубопроводе будет осуществляться монтаж (горизонтальном или вертикальном);
· для какой среды будет использоваться;
· какие функции будет выполнять. ОНИКС предлагает концентрические переходы из сталей: 20, 12х18н10т и 08х18н10
Сайт компании ОНИКС, 31 июля 2019 г.