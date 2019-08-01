СПРАВОЧНИК ОНИКС: ПЕРЕХОДЫ ПО ГОСТ 17378-2001. Переходы концентрические и эксцентрические. Сходства и различия.

В работе с деталями трубопровода есть множество тонкостей. Часто в ГОСТах и технических документах они описаны заумно. Давайте попробуем простым языком объяснить одну из таких тем: отличия эксцентрического и концентрического переходов.

Эксцентрический и концентрический переходы регламентируются по ГОСТ 17378-01.

Обозначение: Единственное отличие в названии - это наличие символа "Э" или "К». То есть, если в обозначении видите букву – «Э», значит переход эксцентрический, «К"- концентрический.

Пример:

Переход Э-76х3-45х2,5 ГОСТ 17378-2001- эксцентрический.

Переход К- 76*3-45*2,5 ГОСТ 17378-2001- концентрический.

Геометрия и внешний вид

Концентрический переход - это стальной конус. Основная особенность - симметричная форма. То есть, центр входного и выходного отверстий находятся на одной линии.

Эксцентрический переход выглядит как прямоугольная трапеция в разрезе. Для удобства можете представить, что с одной стороны деталь имеет прямую, с другой стороны коническую стенку. При такой форме центр входного и выходного отверстий смещены относительно друг друга и находятся на параллельных осях.

Монтаж

Эксцентрический переход используется на вертикальных участках трубопровода.

Концентрический - на горизонтальных трубопроводах.

Преимущества:

Концентрического перехода:

· позволяет транспортируемой среде передвигаться без препятствий;

· вещество по трубе транспортируется с меньшим гидравлическим сопротивлением;

Эксцентрического перехода:

· предотвращает застой среды;

· облегчает удаление транспортируемого вещества

Для того, чтобы выбрать нужный переход следует:

· учесть на каком трубопроводе будет осуществляться монтаж (горизонтальном или вертикальном);

· для какой среды будет использоваться;

· какие функции будет выполнять. ОНИКС предлагает концентрические переходы из сталей: 20, 12х18н10т и 08х18н10

Сайт компании ОНИКС, 31 июля 2019 г.







