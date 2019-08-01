На сайте АО «ИркутскНИИхиммаш» создана рубрика «Национальные стандарты», где размещается информация о действующих ГОСТ Р, разработанных институтом или при его непосредственном участии.

В настоящее время действуют нижеследующие ГОСТ Р:

· ГОСТ Р 54522-2011 Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических обечаек, днищ, фланцев, крышек. Рекомендации по конструированию.

· ГОСТ Р 54803-2011 Сосуды стальные сварные высокого давления. Общие технические требования.

· ГОСТ Р 55429–2013 Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические требования.

· ГОСТ Р 55430-2013 Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации.

· ГОСТ Р 55431–2013 Системы трубопроводные. Расчетно-экспериментальный метод оценки динамического напряженно-деформированного состояния.

· ГОСТ Р 55597-2013 Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем давлении. Расчет на прочность при действии внешних статических нагрузок на штуцер.

· ГОСТ Р 55599-2013 Сборочные единицы и детали трубопроводов на давление свыше 10 до 100 МПа. Общие технические требования.

· ГОСТ Р 55600–2013 Трубы и детали трубопроводов на давление свыше 100 до 320 МПа. Нормы и методы расчета на прочность.

Пресс-центр АО «ИркутскНИИхиммаш», 31 июля 2019 г.