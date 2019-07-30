Началось массовое производство регулирующей арматуры. Рыбинск, Казань и теперь Уфа: предприятие «Арматурный Завод» начал производство регулирующих клапанов DN 25-400, PN 16-160.

ООО «Арматурный Завод» запустил в серийное производство регулирующие клапана типоразмеров DN 25-400, PN 16-160. На фото регулирующий клапан 80-40 с мембранным приводом, поставка которого осуществляется для ПАО «Казаньоргсинтез». Регулирующий клапан уже прошёл все необходимые испытания и готовится к отгрузке.

(Комментарий МЦ ТПА: Как понять увеличение контрафакта, отсутствие в арматуре кадров и квалифицированной рабочей силы и в это же время резкий рост производителей сложнейших типов ТПА, как регулирующие клапаны, которые ранее поставлялись только крупнейшими мировыми компаниями? Парадокс? Чудо? Происки восточных друзей? Есть версии объяснения этой невероятной ситуации?)

Сайт ООО «Арматурный Завод», 29 июня (комментарий МЦ ТПА)