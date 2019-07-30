Складские запасы компании Оникс существенно пополнились за счет крупной партии воротниковых фланцев из стали 20.

Любые фланцы (до Dn 800) Вы можете приобрести в нужном исполнении.

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Фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015, DN от 50 до 1200, PN от 10-63, Группа контроля IV

Цены на всю продукцию Вы всегда можете посмотреть в прайс-листе на сайте, либо онлайн уточнить у менеджера.

Цены на несколько самых популярных позиций июля:

Фланец 800-10-11-1-B-ст 20 – 19 900 руб. с НДС Фланец 1000-10-11-1-B-ст 20 – 28 190 руб. с НДС Фланец 1200-10-11-1-B-ст 20 – 47 200 руб. с НДС

Стальные фланцы относятся к классу соединительной трубопроводной арматуры.

Они предназначены для создания разъемного болтового соединения труб, подсоединения к системе различных механизмов, насосов, фильтров, емкостей. Изделия представляют собой диск-насадку, который приваривается по окружности трубы для возможности последующего болтового соединения ее с другими компонентами трубопровода.

У нас в наличии вы найдете все разновидности фланцев – плоские в виде диска с отверстием посередине или воротниковые с выступом в центре.

Сайт ООО «ОНИКС», 29 июля 2019 г.