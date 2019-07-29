В планах открыть новый участок сварки в цехе по изготовлению трехэксцентриковых дисковых затворов на арматурном заводе "Армалит"в Санкт-Петербурге (выдержки из статьи в газете ДП

АО "Армалит" планирует открыть участок сварки в цехе по изготовлению трехэксцентриковых дисковых затворов. Инвестиции в этот участок составили более 50 млн рублей, сообщил "ДП" коммерческий директор общества Евгений Коптяев. Сам цех по изготовлению трехэксцентриковых дисковых затворов был открыт чуть больше года назад — в мае 2018–го. Затраты на его запуск превысили 700 млн рублей, источник инвестиций — собственные средства завода. "Для создания цеха у предыдущих собственников было выкуплено и капитально отремонтировано здание, исторически принадлежащее ПО "Знамя Октября" — предприятию, преемником которого является "Армалит", — рассказывает Евгений Коптяев. При выходе на запланированную мощность производительность нового цеха будет достигать 1500–1600 изделий в год, что позволит довести выручку этого участка до 400 млн рублей. "С полным запуском нового участка цикл изготовления трехэксцентриковых дисковых затворов станет полностью замкнутым — от заготовки до производства, сборки и испытания деталей. Это позволит достаточно точно спрогнозировать время изготовления продукции", — поясняет Евгений Коптяев. Трехэксцентриковые дисковые затворы являются одним из наиболее современных типов трубопроводной арматуры. Линейка затворов разработана конструкторским бюро "Армалит". По утверждению производителей, благодаря инновационной конструкции изделия имеют увеличенный в 2 раза по сравнению с аналогами ресурс, работают при экстремально высоких и низких температурах, в агрессивных средах, обеспечивая при этом полную герметичность в обе стороны (так у автора!!!!).

Газета ДП, А.Чистякова , личное мнение автора статьи, данные не полностью достоверны, 24 июля 2019,