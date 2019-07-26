СП «ТермоБрест»: все новинки в одном буклете!

В буклете ТЕРМОБРЕСТА представлены:

· двойные электромагнитные клапаны и мультиблоки;

· блоки клапанов в угловом исполнении;

· комбинированные регуляторы-стабилизаторы давления в компактном исполнении корпуса;

· электромагнитный клапан с регулятором-стабилизатором давления в едином корпусе;

· фильтры газовые с индикатором загрязненности фильтроэлемента электрического и механического типов на максимальное рабочее давление до 16 бар;

· датчики-реле давления на 16 бар;

· блоки контроля герметичности.

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· Стоимость продукции по ценам завода-изготовителя;

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Сайт ООО «НПФ «РАСКО», 24 июля 2019 г.



