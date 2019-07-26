Новая методика формирования цен в области промышленной безопасности по техническому диагностированию (ТД), техническому освидетельствованию (ТО), экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств (ТУ)

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос ценообразования, необходимость его регулирования и контроля с целью обеспечения прозрачности и объективности деятельности организаций, оказывающих услуги в области промышленной безопасности (ПБ), в частности, по техническому диагностированию (ТД), техническому освидетельствованию (ТО), экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств (ТУ), зданий и сооружений (ЗС), документации.

Предлагается вынести на публичное обсуждение всем заинтересованным сторонам Концепцию методики формирования стоимости услуг, оказываемых экспертными (ЭО), специализированными и иными организациями в области ПБ. Настоящая Концепция методики формирования стоимости услуг в области ПБ разработана в связи с отсутствием на рынке общепринятого порядка формирования стоимости услуг, ЭО, специализированными, и иными организациями в области ПБ, за исключением аудита систем управления ПБ, вводимого как новый вид деятельности Федеральным законом о промышленной безопасности с 2021 года.

Концепция методики далее (Методика) предполагает упорядочить подходы к определению состава услуг по ПБ и устанавливает базовый принцип, положенный в основу ценообразования, которые бы признавались и имели экономическую целесообразность для всех заинтересованных сторон: органа государственного регулирования в сфере ПБ, предприятий-заказчиков услуг, исполнителей услуг.

Методика направлена на исключение демпинга цен и повышение качества услуг, предлагаемых исполнителями при участии в тендерах, главным критерием отбора которых, в большинстве случаев, является наименьшая цена услуги, как правило, предопределяющая низкое качество услуг и случаи ложных «результатов», представляемых в отчетных документах исполнителями.

С учетом основных задач государственной политики в области ПБ, согласно Указу Президента РФ от 06.05.2018 N 198 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», в части формирования механизмов научно-технической и методологической поддержки государственного регулирования в области ПБ, реализация Методики позволит концентрировать ресурсы исполнителя работ посредством включения доли затрат от стоимости услуг:

– для поддержания им надлежащего инженерного уровня при оказании услуг;

– реализации возможности проведения прикладных исследований, испытаний, иных работ, требующих высокой квалификации и опыта в соответствующей специфике, направленных на исключение узких мест (проблем), возникающих в процессе эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО),

– обеспечения своего материально-технического и технологического развития, для соответствия масштабам задач, которые ставятся Заказчиками работ (эксплуатирующими ОПО организациями).

В связи с действующей системой платежей, не предусматривающей авансирование и этапность работ (изучение эксплуатационных документов на техническое устройство (ТУ), разработка программы технического диагностирования (ПД), проведение технического диагностирования (ТД), подготовка заключения экспертизы промышленной безопасности (ЗЭПБ)) и предполагающей в большинстве случаев оплату работ через 60-90 дней после подписания акта выполненных работ, при продолжительности оказания услуг не менее месяца, возникают «кассовые разрывы» в деятельности организаций – исполнителей работы.

Введение в действие Правительством РФ настоящей Методики в виде нормативного правового акта позволит использовать ее как одно из оснований по предоставлению банковского обеспечения для компенсации нехватки оборотных средств у организации, исполнителя услуг в области ПБ и выполнения договорных обязательств с должным уровнем качества. Согласно https://www.risk-news.ru/news/v_rossii_mogut_razrabotat_metodiku_oprede-leniya_stoimosti_provedeniya_ekspertizy_prombezopasnosti/, члены Комитета ТПП по промышленной безопасности обсудили тему разработки единой методики определения стоимости проведения ЭПБ на заседании 14 июня 2019 г. В настоящее время для расчета стоимости проведения ЭПБ различных ТУ, ЗС существует большое количество сборников базовых цен и прейскурантов, однако их использование для определения стоимости работ имеет ряд недостатков, которые заключаются в разнообразии подходов к ценообразованию, узкой направленности, отсутствии в некоторых из них расценок выполняемых видов работ в области ПБ, большой разброс значений стоимости работ по ЭПБ в разных сборниках. Поэтому для решения проблемы может быть разработана единая методика определения стоимости проведения экспертизы.

Предлагаемая Концепция Методики предусматривает более широкий охват видов деятельности в области промышленной безопасности, а не только ЭПБ.

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