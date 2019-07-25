Дочка ГК «Римера» (входит в ЧТПЗ и включает арматурный завод MSA) начала поставки в Объединенные Арабские Эмираты оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб

RIMERA OVERSEAS DMCC является стопроцентной дочерней компанией АО «Римера». Её основной задачей станет продвижение на международном рынке комплексных нефтесервисных услуг, которые предоставляет ГК «Римера»: производство и поставка оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб. Руководителем RIMERA OVERSEAS назначен Сергей Михайловский, который обладает обширным опытом работы в нефтегазовой промышленности в России и странах Ближнего Востока. До прихода в ГК «Римера» Сергей занимал ряд ключевых должностей в компаниях ГК «НОВОМЕТ» и TMK GIPI. Открытие RIMERA OVERSEAS в одном из важнейших деловых и финансовых центров Ближнего Востока — еще один этап реализации экспортной стратегии компании, — комментирует генеральный директор ГК «Римера» Михаил Белов. — Открытие дочернего общества отвечает внедряемым в Группе ЧТПЗ принципам клиентоцентричного бизнеса — компания становится ближе к зарубежному клиенту, чтобы оперативно реагировать на его запросы и обеспечивать высокий уровень качества продукции и сервиса.

Пресс-центр ГК «РИМЕРА», 24 июля 20119 г.