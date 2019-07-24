Исторический возврат: замена фланцев бугельными соединениями для соединения арматуры и деталей трубопроводов в машиностроении

По результатам участия АО «ИркутскНИИхиммаш» на 27 Международном Форуме и выставке «Нефть. Газ. Технологии», 21-24 .05.2019, в г. Уфа в составе Машиностроительного кластера Иркутской области, продолжают поступать запросы на бугельные соединения. По одному из обращений заключен договор на изготовление шлейфа трубопровода 159х6, в составе которого, в соединительных элементах трубопровода, будут применяться бугельные соединения разных типоразмеров. Необходимо отметить, что АО «ИркутскНИИхиммаш» является разработчиком ГОСТов Р 55429-2013 «Соединения трубопроводов бугельные разъемные. Конструкция, размеры и общие технические условия», 55430-2013 «Соединения трубопроводов разъемные. Оценка технического состояния и методы испытаний. Безопасность эксплуатации», 55431-2013 «Системы трубопроводные. Расчетно-экспериментальный метод оценки динамического напряженно-деформированного состояния».

Преимущества бугельных соединений перед фланцевыми

· меньшая металлоемкость (в 3,6 раза);

· меньшее усилие затяжки (в 3 раза);

· меньшее время монтажа (в 2,5 раза);

· меньший крутящий момент при затяжке шпилек (в 5 раз);

· возможность монтажа в труднодоступном месте;

· возможность использования при вибрационных и ударных нагрузках.

Имеются патенты на конструкции изготавливаемых бугельных соединений. Предлагаемые изделия являются достойной альтернативой фланцевым соединениям в особо ответственных изделиях, работающих при сочетании высоких параметров, удобны в эксплуатации, менее металлоемки и отличаются высокой надежностью, обеспечивая герметичность трубных или иных разъемных соединений. АО «ИркутскНИИхиммаш» приглашает к сотрудничеству промышленные предприятия, проектные организации, торговые компании, выражая готовность изготовления бугельных соединений по конкретным требованиям заказчиков согласно опросным листам. Стоимость формируется индивидуально и зависит от рабочих параметров и объема заказа (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа бугельных разъемных соединений). Для апробации (опытной эксплуатации) в конкретных условиях эксплуатации АО «ИркутскНИИхиммаш» может предоставить бугельные соединения, до коммерческой поставки, для отработки технических вопросов, имеющихся у потенциального заказчика.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 23 июля