Угрешский завод ТПА прошел оценку деловой репутации в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (новый показатель конкурентоспособности)

Угрешский завод трубопроводной арматуры подтвердил высокий уровень качества поставляемой продукции. Оценка деловой репутации в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ складывается из нескольких критериев:

· история (опыт поставок)

· ресурсы (финансы, оборудование импортозамещение)

· кадры

· имидж (рекламации, качество продукта и т.д)

Постоянное внимание к запросам клиентов, соблюдению сроков поставок и повышению профессиональных навыков специалистов позволяет ООО «УЗТПА» производить трубопроводную арматуру высокого уровня. Своевременность, стабильность и качество поставок на рынок отметили такие крупные партнеры, как Газпром, Мосводоканал, МОЭК и другие. Угрешский завод продолжает гарантировать не только надежность собственной продукции, но и выводит на новый уровень отношения с клиентами в сервисной составляющей.

Сайт ООО «УЗТПА», 24 июля