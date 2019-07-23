Концерн Сименс (заводы в Дубне и Воронеже) поставит Сибуру кроме электротехники КИП, оборудование ля автоматики и приводную технику (электроприводы для трубопроводной арматуры)

Российская нефтехимическая компания СИБУР и концерн «Сименс» подписали соглашение. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере поставок российской компании продукции и производственных решений «Сименс», в том числе предполагается взаимодействие сторон по закупкам электротехнического оборудования. Для нужд СИБУРа будет поставляться оборудование в области контроля и комплектующих промышленной автоматизации, контрольно-измерительных приборов, автоматики, и приводной техники. «Располагая производственными площадками по производству электротехнического оборудования в Дубне и в Воронеже «Сименс» сможет стать надежным партнером компании СИБУР при модернизации объектов нефтехимического комплекса. Уверен, это поможет повысить надежность, эффективность и конкурентоспособность многих проектов», - отметил Александр Либеров, президент «Сименс» в России.

С сайта www.eprussia.ru, 22 июля