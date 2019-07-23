ОАО «НАФТАН»: закупки и конкурсы трубопроводной арматуры и оборудования до конца июля (данные на 23 июля)

Металлопрокат, трубы, фитинги, метизы, литье, поковки, трубопроводная арматура и др. № 1777-2019. Справка 2019-732330 от 17.07.2019 Дата представления предложений до 14:00 часов 30.07.2019
Комплект ЗИП к затвору дисковому АН2.515.6433-NK производства ЗАО «Арматэк»
Металлопрокат, трубы, фитинги, метизы, литье, поковки, трубопроводная арматура и др. № 1743-2019. Справка 2019-731472 от 15.07.2019 Дата представления предложений до 14:00 часов 31.07.2019
Клапаны регуляторы PCV (2 позиции)
Металлопрокат, трубы, фитинги, метизы, литье, поковки, трубопроводная арматура и др. № 1725-2019. Справка 2019-730638 от 10.07.2019 Дата представления предложений до 15:00 часов 26.07.2019
Задвижки клиновые- 2 позиции:
Позиция №1- Задвижка клиновая фланцевая DN32 PN1,6 МПа согласно опросному листу №07UBAZ-K2-1-C-740-50-ТК.ОЛ1- 1 комплект. Позиция №2- Задвижка клиновая фланцевая DN50 PN 10 МПа согласно опросному листу №07UBAZ-K2-1-C-740-50-ТК.ОЛ3- 12 комплектов.
Металлопрокат, трубы, фитинги, метизы, литье, поковки, трубопроводная арматура и др. № 1701-2019. Справка 2019-730176 от 09.07.2019 Дата представления предложений до 15:00 часов 25.07.2019 Трубопроводная арматура (задвижки, клапаны обратные)-3 позиции
Источник: Сайт ОАО «НАФТАН», 23 июля