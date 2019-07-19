Новый формат сотрудничества с компанией «ОЗНА» - Единый реестр поставщиков и аккредитация контрагентов для участия в закупках оборудования для дивизионов компании на 18 месяцев

Компания «ОЗНА» вводит новый сервис для прохождения предквалификации на базе корпоративного портала Битрикс. Основной целью предквалификации является формирование единого Реестра потенциальных участников конкурентных закупок Компании «ОЗНА», предлагающих поставку товаров, оказания услуг и работ в соответствии с установленными в «ОЗНА» требованиями к их качеству.

Результатом прохождения предквалификации является решение о включении или об отказе включения контрагента в Реестр участников конкурентных закупок. Успешное прохождение предквалификации дает возможность принимать участие в закупках дивизионов группы Компании «ОЗНА» со сроком до 18 месяцев.

Сайт Компании «ОЗНА», 16 июля 2019 г.