Завод по производству комплектующих для котельной арматуры и оборудования построят в Подмосковье итальянцы

В Московской области в ближайшее время может появиться итальянский завод ООО "Чиб Унигаз", который будет выпускать комплектующие для котельных. Подмосковье выбрали для строительства нового предприятия представители крупной итальянской компании C.I.B. Unigas, которая готова вложить в данный инвестиционный проект приличные средства. Их рабочая встреча с представителями правительства МО уже состоялась. Итальянские партнеры объяснили свое желание построить в Московской области завод по производству различных видов деталей и комплектующих для котельных с приемлемой ценой участка под застройку и хорошей ресурсностью – в Подмосковье достаточно хороших специалистов. В данный момент разрабатывается инвестиционный проект, который будет подан на рассмотрение правительству Московской области. Итальянские партнеры уже выбрали подходящий участок под строительство в городском поселении Горки Ленинского района на территории индустриального парка «М-4». Стоимость инвестиционного проекта и сроки его реализации, равно, как и работы, которые планируется в рамках его провести, пока не известны.

Источник: B2B Global, 17 июля 2019 г.