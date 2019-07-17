ТД "ЕНИСЕЙ" изготовил и готов отгрузить свыше 300 тонн новых видов и ходовых типоразмеров трубопроводной арматуры общепромышленного применения

"Торговый дом Енисейпром" наладил производство новых видов запорной арматуры:

· Задвижки хладостойкие 30лс41нж из легированной стали

· Вентили чугунные с сильфонным уплотнением

· Новые шаровые краны КШХ

Также мы рады сообщить нашим клиентам и партнерам о том, что на склады "ТД Енисейпром" поступил большой объем готовой продукции, выпускаемой под маркой "ЕНИСЕЙ".

· задвижки стальные

· Задвижки чугунные

· Вентили стальные

· Затворы

· Краны шаровые

Всегда в наличии на складе трубопроводная арматура больших диаметров Dn 300-800. Складские запасы продукции под маркой "ЕНИСЕЙ" свыше 300 тонн.

Также сообщается, что ООО "Торговый Дом Енисейпром" стал правообладателем товарного знака "ЕНИСЕЙ". Официальная регистрация в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 01.07.2019г. Под торговой маркой "ЕНИСЕЙ" производится широкий ассортимент трубопроводной арматуры, это и задвижки стальные клиновые, задвижки шиберные, задвижки чугунные и чугунные с обрезиненным клином, краны шаровые нержавеющие, краны шаровые химические, затворы поворотные дисковые межфланцевые стальные и чугунные, затворы дисковые поворотные трёхэксцентриковые стальные и чугунные, клапаны обратные стальные, вентили стальные, фильтры сетчатые чугунные и другая запорная арматура.

Сайт ТД «Енисей», 15 июля 2019 г.