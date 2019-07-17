Будет создана методика оценки б/у труб и трубных деталей. Расходы отрасли из-за запрета на эту продукцию составили 75 млрд руб. за два года. ФРТП против б/у труб.

Министерство энергетики Российской Федерации предлагает создать методику оценки бывших в употреблении труб. Она даст возможность вторично использовать б/у изделия в зависимости от их технического состояния. По расчетам «Газстройинновации», расходы отрасли из-за запрета на такие трубы составили 75млрд руб. за два года. Нефтегазовые компании должны к 1 августа 2019 года подготовить предложения по изменению законодательства для снятия запрета на повторное использование бывших в употреблении труб..Это первое подобное совещание под эгидой Минэнерго, в нем участвовали как представители крупнейших нефтекомпаний, так и Минпромторга, Росприроднадзора и Минприроды, поддерживающих запрет на б/у трубы. Поводом для совещания в Минэнерго стали многочисленные жалобы компаний нефтегазового сектора. Запрет на повторное применение труб был введен с 2017 года, его лоббировал представляющий интересы трубных компаний Фонд развития трубной промышленности (ФРТП).В итоге Росприроднадзор приравнял такую продукцию к отходам четвертого класса опасности — теперь компании не только не могли их вновь использовать, но и должны были нести затраты на их хранение и утилизацию.

Источник: Metaltorg