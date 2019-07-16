Во время Военно-морского салона Армалит показал современные образцы судовой арматуры с новыми, ранее не демонстрировавшимися, электроприводами собственной разработки

АО «Машиностроительный завод «Армалит» в рамках Девятого Международного военно-морского салона впервые показал современные образцы судовой трубопроводной арматуры с новыми, ранее не демонстрировавшимися, электроприводами собственной разработки. На стенде были представлены действующие изделия, выполненные в металле – в отличие от прошлых лет, когда на МВМС предприятие показывало исключительно макетные образцы судовой трубопроводной арматуры. В этом году на стенде была смонтирована система управления арматурой, и посетители салона могли самостоятельно регулировать ее положение — открыто-закрыто. Для наглядной демонстрации работы изделий была использована технология дополненной реальности — это позволило буквально заглянуть внутрь судовых систем и увидеть, что происходит при поступлении той или иной команды. Было доступно несколько способов управления: блок местного (кнопочного) управления — дистанционный и пристраиваемый, цифровое управление с планшета, имитирующего пост экипажа корабля — встроенного и мобильного. Также посетители салона тестировали работу ручного дублера.

Сайт АО «Армалит», 15 июля 2019 г.