Как потерялись Курганский арматурный кластер и ПАО «Транснефть» в Кургане? Куда пропали Корвет, Темпер, Курганспецарматура, МКТ-АСДМ, КЗТА, Армтехстрой и др....

12 июля 2019 года делегация ПАО «Транснефть» под руководством вице-президента компании П.А. Ревель-Муроза посетила ведущие промышленные предприятия Курганской области. Целью визита делегации являлось привлечение предприятий Курганской области к производству продукции для организаций системы «Транснефть» и расширение сотрудничества с ними в рамках импортозамещения. В ходе визита члены делегации побывали на производственных площадках ЗАО «Курганстальмост», ООО «Курганхиммаш» и ПАО «Курганмашзавод», приняли участие в совместном совещании с врио губернатора Курганской области В.М. Шумковым, встретились с руководителями промышленных предприятий региона.

В 2016 году ПАО «Транснефть» ввела в эксплуатацию завод по производству насосов, в прошлом году по изготовлению электродвигателей. В этом году планируется открыть завод по производству противотурбулентных присадок. Новая продукция будет востребована как самой компанией, так и зарубежными предприятиями. Важную задачу по расширению экспорта продукции решает дочернее общество компании – АО «Транснефть – Диаскан». Предприятие производит приборы и оказывает услуги во многих странах мира. В свою очередь, врио губернатора Курганской области В.М. Шумков подчеркнул роль компании «Транснефть» в развитии региона. Это загрузка заводов, дополнительные рабочие места, новые производства. В качестве перспективных направлений дальнейшего взаимодействия с компанией «Транснефть» на территории Курганской области он назвал производство емкостей, расходомеров и запорной арматуры!!!

Компания «Транснефть» в своей деятельности использует 94% оборудования и материалов отечественного производства, к 2020 году планируется увеличить эту долю до 97%. Являясь крупным потребителем оборудования, техники и материалов, «Транснефть» не просто обеспечивает заказами множество российских предприятий, но и стимулирует их переход к новым, гораздо более высоким, стандартам качества. При этом компания продолжает расширять номенклатуру важной для развития отрасли продукции, выпускаемой на собственных предприятиях, в том числе в рамках программы импортозамещения.

Пресс-центр ПАО «Транснефть», 12 июля 2019 г.