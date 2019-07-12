Проблемы герметичности (нефть) в Югре (ХМАО). Транснефть сообщила об отказе нефтепровода в районе Лангепаса

О разливе нефти на одном из участков нефтепровода Повх-Покачи-Урьевская сообщили местные жители, разместившие фото- и видеоматериалы в социальных сетях. Разлив произошел в конце мая, а компания уведомила Природнадзор в июне, попытавшись сначала самостоятельно ликвидировать последствия ЧП. На тот момент уже откачали 500 т, вырубили и засыпали песком площадки для техники и вагон-городки. Ведется расследование, возбуждено административное дело. Ведомству предстоит оценить ущерб от разлива нефти.

Источник : Neftegaz.RU, июнь 2019 г.