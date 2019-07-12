Проблемы герметичности (газ) в Волгограде -прорыв газовой трубы произошел 10 июля 2019 г.

В настоящее время на 11 июля специалисты газовых служб устраняют аварию, движение по улице затруднено. Об этом сообщило ГУ МВД по Волгоградской области. По сообщению ведомства, движение временно затруднено по ул. 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе г. Волгограда. Напротив дома 55 под землей произошел прорыв газовой трубы. Инспекторы ДПС ограничили движение по дороге. Проводится ремонт. По данным Волгоградгоргаза, причиной прорыва газопровода высокого давления стали несогласованные земляные работы, газоснабжение жилых домов не нарушено, однако без газа остались 2 предприятия.

Источник : Neftegaz.RU, 10 июля 2019 г.