На заводе «Трубодеталь» (Группа ОМК) модернизирован комплекс по выпуску штампосварных деталей трубопроводов

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) осуществил модернизацию сварочного оборудования и средств контроля для выпуска штампосварных деталей трубопроводов. Это позволит предприятию получить кардинальные преимущества в области качества при производстве отводов, тройников и концентрических переходов диаметром до 1420 мм, которые используются для строительства магистральных трубопроводов. Комплексный инвестиционный проект был реализован в 2016-2019 годах. Объем вложений составил более 400 млн рублей. На предприятии введено в строй новейшее оборудование от ведущих мировых производителей: сварочные комплексы ESAB Cab 300, сварочный манипулятор от компании Pema, позволяющий производить качественную сварку внутренних швов крутоизогнутых штампосварных отводов, установки индукционного нагрева, обеспечивающие более точную калибровку изделий, дробеметная камера для очистки поверхности, современные рентегентелевизионные комплексы для контроля сварного соединения, ультразвуковые дефектоскопы на фазированных решетках. Новое оборудование установлено и в испытательном центре завода: маятниковый копер с криокамерой для низкотемпературных испытаний материалов, твердомер для проведения контроля твердости детали без разрушения ее структуры, тепловизор для контроля процесса термообработки и спектрограф для анализа состава металла.

Штампосварные изделия производства завода «Трубодеталь» успешно работают в таких российских магистральных трубопроводах как «Сила Сибири», «Бованенково-Ухта»,«Заполярье-Пурпе», «Куюмба-Тайшет», в компрессорных станциях «Славянская» и «Портовая» международных проектов «Северный поток» и «Северный поток-2». «Трубодеталь» – единственное в СНГ предприятие, производственные мощности и технологическое оснащение которого позволили выполнить заказ по изготовлению соединительных деталей трубопроводов высокого давления для комплектации компрессорной станции «Русская» проекта «Турецкий поток», рассчитанных на рекордное давление 28,45 МПа. Отводы крутоизогнутые штампосварные изготавливаются методом горячей штамповки из листовой заготовки двух половин с последующей сборкой и сваркой. Тройники штампосварные изготавливаются штамповкой из листовой заготовки двух половин с последующей сборкой и сваркой или методом отбортовки ответвления из предварительно вырезанного отверстия в обечайке. Переходы штампосварные концентрические изготавливаются методом горячей штамповки из листовой заготовки двух половин с последующей сборкой и сваркой, из предварительно вальцованной обечайки или холодной штамповкой методом обжима из трубы.

Пресс-цент Группы ОМК, 5 июля 2019 г.