Исследования, испытания, рекомендации к применению прокладок уплотнительных ТРГ, материалов графитовых листовых и прокладок на металлическом основании

АО «ИркутскНИИхиммаш», как специализированная организация, проводит исследования и испытания прокладок уплотнительных ТРГ, материалов графитовых листовых и прокладок на металлическом основании для рекомендаций к применению на опасных производственных объектах:

· испытания на прочность при сжатии;

· испытания на прочность при растяжении;

· определение сжимаемости и восстанавливаемости;

· испытания в водороде при температуре до 1200 °С;

· испытания на герметичность при температуре до 1200 °С.

Испытания на герметичность, на средах, в том числе водородных, при температурах и давлениях, имитирующих рабочие параметры технологических процессов ОПО, проводятся на специальных испытательных стендах.

По итогам работы выдается Заключение с Протоколами испытаний, на основании, в том числе, которого производитель имеет возможность получить Декларацию или Сертификат соответствия ТУ на изделие.

АО «ИркутскНИИхиммаш» готов к сотрудничеству с зарубежными поставщиками прокладочных материалов и изделий из них, их официальными представителями в РФ, по оценке соответствия поставляемой продукции требованиям российских стандартов, норм и правил.

По данным с сайта АО «ИркутскНИИхиммаш», июнь 2019 г