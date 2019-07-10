Новые требования к газовому оборудованию и арматуре. 6 июня 2019 г. вступил в силу СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления»

Нововведения помогут обеспечить максимальную безопасность эксплуатации газового оборудования, особенно в коттеджах. Проблема актуальна для нашей страны: за 2017-2018 гг. в России зафиксировано 12 случаев взрывов бытового газа в частных домах; сейчас печальные новости приходят из Ставрополья, Ингушетии, Воронежа, Махачкалы. Индивидуальные владения разрушаются и горят в результате хлопков газа и газовоздушной смеси. Во избежание подобных ситуаций, с июня частные дома будут подключать к газовым сетям только при соблюдении ряда условий из нового СП. Требования к оборудованию Самое важное в любой системе газоснабжения – установленные отопительные агрегаты. Согласно новым правилам, котлы должны быть заводского изготовления и иметь разрешительные документы, соответствующие законам РФ. Кроме того, рассчитывать мощности и размещать оборудование теперь нужно более точно: в одном помещении строго запрещено устанавливать более двух отопительных котлов или емкостных водонагревателей. Коснулись изменения и газовых плит – обязательной стала система подачи газа «Газ-контроль», которая прекращает подачу газа, если пламя на конфорке случайно гаснет. Между краном и шлангом нужно монтировать диэлектрическую муфту, защищающую от блуждающих токов. Только при таком решении случайно возникшая искра точно не приведёт к взрыву.СП 402.1325800.2018 содержит и чёткие требования к присоединительному оборудованию. В частности, нужно использовать герметичные шланги длиной не более 1,5 м, изготовленные из нержавеющей стали. Так же, как и с котлами, обязательны разрешительные документы.

Требования к помещениям Котлы и проточные нагреватели, согласно новому СП, можно размещать на кухнях или в цокольных и подвальных этажах частного дома. Запрещено устанавливать оборудование в ванных комнатах и санузлах. Что именно можно смонтировать в кухне, зависит от объёма помещения и характеристик газоиспользующих агрегатов. Для размещения котла с закрытой камерой сгорания, водонагревателя и газовой плиты высота потолков в том месте, где монтируется оборудование, должна быть не менее 2,2 м. Минимальный объем помещения также регламентирован: не менее 8 м3, если вместе с котлом с закрытой камерой сгорания предполагается установка 2-конфорочной плиты, не менее 12 м3 для трех конфорок и не менее 15 м3 для 4-конфорочного агрегата. Если теплоснабжение предполагается организовывать на основе газового котла с открытой камерой сгорания, то объем кухни повышается быть на 6 м3 соответственно для каждого случая. Можно установить газовое оборудование для отопления и горячего водоснабжения в отдельной котельной или теплогенераторной. Помещения следует проектировать так, чтобы они были максимально удобны для монтажа и обслуживания котлов и водонагревателей. СП регламентирует только минимальную площадь и высоту таких помещений – не менее 15 м2 и 2,5 м соответственно. Отдельно акцентируется внимание проектировщиков индивидуальных жилых домов на характеристиках легкосбрасываемых ограждающих конструкций (ЛСК) – они обязательны к применению при проектировании помещений, в которых будет находиться газоиспользующее оборудование. Например, стеклопакеты при необходимости должны выбиваться без особых усилий. Причём, популярные триплекс, сталинит, поликарбонат и армированное стекло для использования запрещены – они не относятся к ЛСК. В целом же, светопрозрачные конструкции должны занимать площадь из расчета 0,03 м2 на один м3 помещения.

Требования к автоматике регулирования и безопасности Согласно новому СП, газовые котлы в частных домах должны автоматически регулировать свою производительность в зависимости от температуры наружного воздуха, а также иметь приоритетное переключение с режима отопления на режим ГВС. Вопросам безопасности уделено много внимания: автоматика котла должна прекращать подачу газа в случае отключения электроэнергии, погасания пламени горелки, нарушения тяги, понижения или повышения давления газа до предельно допустимых значений. То же самое касается давления теплоносителя. Источник: Издательский дом «МЕДИА ТЕХНОЛОДЖИ»