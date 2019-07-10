Новый семинар «Контрафактная продукция и фальсификат: меры по защите отечественных производителей» состоится 30-31 июля 2019 г. в Москве

С 2019 года Федеральным законом от 25 декабря 2018 № 488-ФЗ введена цифровая прослеживаемость движения товаров в РФ. Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р утвержден перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 2019 года введен обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности, позволяющий идентифицировать товар (ФЗ от 31 декабря 2017 г. № 487-ФЗ). Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2018 № 2963-р утверждена Концепция дальнейшего развития системы маркировки средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров. Предполагается, что Система к 2024 году охватит большинство товаров в стране. На семинаре даются комментарии к нововведениям, рассматриваются новые требования к производителям, импортерам, экспортерам в страны ЕАЭС, перевозчикам, операторам складов и магазинов, анализируются риски, в.т.ч. привлечения к административной ответственности. Рассматриваются проблемные вопросы обеспечения качественной и безопасной продукции при государственных закупках. Семинар предназначен для директоров по маркетингу, коммерческих директоров, директоров по качеству продукции, юристов предприятий, контрактных управляющих.

Место проведения: г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, стр. 3 «Дом Металлургов» + ОНЛАЙНтрансляция. На семинаре выступят сотрудники Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), специалисты и руководители профильных подразделений ФНС РФ, Минпромторга, ФАС России, ФТС России и др.

Российский фонд "Экономика и управление", 9 июля 2019 года