ОЦИНКОВАННЫЕ ОТВОДЫ: ВЫГОДНО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО

Компания ОНИКС предлагает дополнительно оцинковывать стальные отводы нужного Вам диаметра. Какие преимущества Вы получаете, приобретая оцинкованные отводы в компании ОНИКС?

Обработанные цинком детали трубопровода защищены от действия коррозии

Срок службы детали – в 2–3 раза дольше

Оцинкованные отводы используют в трубопроводах для таких сред, как вода, газ, нефть

Обеспечивает трубопроводу надежность и долговечность.

Благодаря тому, что отводы ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 30753-2001 всегда есть в наличии на складах компании Вы получаете желаемый товар в максимально короткие сроки.

Вы хотите приобрести оцинкованные отводы, и не знаете, какой способ оцинковки выбрать - наши менеджеры всегда обсудят с Вами, и помогут выбрать нужный.

Пример: Отвод 90-159х4,5-СТ.20 ГОСТ 17375-2001 – цена 650 руб.

Оцинкованный Отвод 90-159х4,5-СТ20 ГОСТ 17375-2001 - цена 833 руб.

Благодаря службе оцинкованного отвода в 2 раза дольше, эту сумму делим на 2. Получаем 416,5 руб. – Ваша выгода 233,5 руб.

Сайт компании ОНИКС, 8 июля 2019 г