KSB: Новая конструкция дискового поворотного затвора для пищевой промышленности

В начале мая 2019 года компания KSB SAS, входящая в состав международного концерна KSB, выпустила новый тип манжетной вставки для дисковых поворотных затворов серии ISORIA. Вставка изготовлена из гидрированного бутадиен-нитрильного каучука (HNBR) и сертифицирована в соответствии с требованиями Европейского регламента по контактным материалам для пищевых продуктов (EC) 1935/2004. Это позволяет расширить диапазон применений для арматуры этой серии, ранее разрешение на применение в пищевой промышленности было получено от FDA (США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами). Манжетная вставка NH (HNBR) может применяться при эксплуатации во всех пищевых производствах, в которых используются животные, растительные или минеральные масла и кислотные жидкости. Материал устойчив к углеводородам, а также подходит для использования с жидкостями с содержанием твердых включений, так как он очень устойчив к абразивному износу. Избирательная гидрогенизация нитрильного каучука (NBR) значительно повышает термостойкость HNBR. Центрические дисковые затворы ISORIA, оснащенные кольцевой манжетной вставкой, изготовленной по новой формуле (NH), могут использоваться в жидкостях до температуры 150 ° C.

Дисковые затворы серии ISORIA доступны в типоразмерах от DN 40 до DN 1000. Для применения в пищевых производствах компания KSB также производит другие материалы футеровки, которые соответствуют различным требованиям Регламента (EC) 1935/2004 и FDA. Например, манжетные вставки из эластомера EPDM и белого нитрила для индустрии напитков. Концерн KSB - один из немногих производителей трубопроводной арматуры в мире, который разрабатывает и производит собственные эластомеры. Дисковый поворотный затвор серии ISORIA 10/16 с кольцевой манжетной вставкой из материала HNBR, DN 40-1000, допущен к применению в пищевой промышленности

Сайт компании КСБ, Москва, 5 июля 2019 года