Проблемы герметичности арматуры и оборудования решаются в цифре: Сызранский НПЗ внедрил цифровую систему контроля герметичности

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») ввел в промышленную эксплуатацию цифровую систему для контроля герметичности трубопроводов, по которым готовые нефтепродукты (бензин и дизельное топливо) отгружаются на нефтебазу. Современное цифровое оборудование позволяет с высокой точностью определить место разгерметизации трубопроводов, общая протяженность которых составляет 42 км. При фиксации каких-либо отклонений в режиме эксплуатации трубопроводов система дает сигнал о прекращении перекачки нефтепродуктов для недопущения развития нештатной ситуации. Программно-аппаратный комплекс Сызранского НПЗ в онлайн режиме выполняет непрерывный круглосуточный мониторинг всех параметров безопасной эксплуатации трубопроводов. Комплекс состоит из автоматизированной системы сбора и обработки информации и высокоточных контрольно-измерительных приборов, установленных по всей трассе трубопроводов. Работа трубопровода анализируется по трем ключевым показателям: давление, количество прокачиваемого нефтепродукта и отклонений за определенный промежуток времени. Внедрение современных информационных решений позволило усилить контроль герметичности трубопроводов, арматуры и оборудования и значительно повысить уровень экологической безопасности.

Пресс-центр ПАО «НК «Роснефть», 5 июля 2019 г