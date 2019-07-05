53 единицы шаровых кранов AG в подземном исполнении установлены на газовом месторождении в России

Компания ARMATURY Group произвела и поставила шаровые краны подземного исполнения общим количество в 53 единицы для обустройства газового месторождения на территории России. Российский заказчик, одна из крупнейших газовых компаний, выбрал чешского производителя для поставки арматуры диаметром от Ду50 до Ду700 с удлинителем штока размером 5.9м для установки на трубопровод транспортировки газового конденсата с месторождения. «Производственный процесс был достаточно сложным, так как шаровые краны были спроектированы в подземном исполнении и с нестандартными удлинителями штока размером до шести метров, что усложняло изготовление и сборку. В связи подземной установкой конструкция шаровых кранов включала нанесение специального полиуретанового изолирующего покрытия Protegol,» - так описывает производственный цикл по этому интересному заказу Збынек Пачка, заместитель директора отдела Продажи-Восток, и продолжает: «оборудование было отгружено партиями, последние шаровые краны вышли за ворота ARMATURY Group и направились в Россию в последнюю неделю марта текущего года. Теперь наша продукция уже смонтирована на трубопроводе и ожидает ввода в эксплуатацию».

Компания ARMATURY работает на российском рынке начиная 2004 года, со времени открытия собственного представительства в Москве и продолжительное время успешно сотрудничает с крупнейшими нефтегазовыми компания России по поставкам арматуры для объектов добычи, транспортировки и переработки газа и нефти, и в нефтегазовом секторе промышленности в целом.

Сайт Компании ARMATURY Group, 4 июля 2019 г.