Пользователи Компас-3D проводят чемпионаты и конкурсы по 3D-моделированию сложного машиностроительного оборудования

Прошел очередной конкурс для предприятий-пользователей Компас-3D, который определил лучших инженерных специалистов в области 3D моделирования. Компанию «Курганхиммаш» представлял Ведущий инженер-конструктор конструкторского бюро компрессорных станций – Александр Юрьевич Толмачев, занявший одно из призовых мест в категории проектов свыше 5000 деталей в сборке с 3D моделью «Компрессорная станция МКС-83.5». Лучшие специалисты ООО «Курганхиммаш» проектируют сложное технологическое оборудование, которое соответствует всем требованиям заказчиков и технических регламентов. Специалистами компании была спроектирована в чертежах, в 3D-модели и в 2018 году изготовлена партия модульных компрессорных станций МКС-83.5 для компримирования попутного нефтяного газа на УПН Урманского месторождения, оператором разработки которого является ООО «Газпромнефть-Восток».Спроектированные на ООО «Курганхиммаш» компрессорные установки, были изготовлены на базе поршневых оппозитных компрессоров Ariel с газопоршневыми приводами Waukesha мощностью 3,7 МВт, размещенные на рамах и снабженные технологическими трубопроводами, сепарационным и пульсационным оборудованием. Габаритные размеры каждой компрессорной станции с ангарным укрытием после монтажа на месте эксплуатации составили по высоте более 12 м, длине более 46 м, ширине - 20 м. Объемная производительность по газу в рабочем режиме составляет 25150…28600 н.м3/час, а давление нагнетания на выходе до 14,9 МПа.

Пресс-центр Компании «Курганхиммаш», апрель 2019 г.