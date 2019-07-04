У Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) более 50 патентов на новые конструкции клапанов различных видов и пневмоприводов

В 2019 году АЭМ-технологии является правообладателем более 50 патентов. В 2019 году подано 7 заявок на изобретения и полезные модели. Это различные виды трубопроводной арматуры (регулирующие, обратные клапаны, пневмоприводы). Установки и устройства для атомной энергетики и газнефтехимии: способ закрепления труб в коллекторах парогенератора, подъемное устройство для проведения работ в стесненных условиях при монтажных работах, устройство для зачистки обратной стороны сварного шва корпуса парогенератора, установка для притирки поверхностей клапана обратного.

В День изобретателя сотрудников поздравили в администрации Волгодонска. Глава Администрации Виктор Мельников вручил благодарственное письмо ведущему инженеру-конструктору «Атоммаша» Роману Ларионову за высокий профессионализм, успехи в изобретательском творчестве, содействие развитию инновационной экономики города.

Роман Ларионов является соавтором четырех патентов, внедренных на производстве. В этом году ведущий инженер конструктор подал четыре заявки на полезные модели для регулирующих осесимметричных клапанов. По всем четырем заявкам принято решение о выдаче патента.

САЙТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ РОСАТОМА, 3 ИЮЛЯ 2019 Г.