12 тонн трубной продукции (трубы и детали трубопроводов) поставлены ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в июле с.г. на Армянскую АЭС

В конце 2018 года ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» было признано победителем конкурса на изготовление и поставку элементов трубопроводов спринклерной системы энергоблока №2 Армянской АЭС. Заказчик и организатор торгов Акционерное общество «Русатом Сервис». Генпроектировщик Акционерное общество Инжиниринговая компания «АЭС». Поставка осуществляется по программе Мероприятий по модернизации в рамках продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской АЭС. Трубопроводы спринклерной системы расположены в реакторном отделении главного корпуса АЭС и невозможно недооценить значимость и важность данной поставки для безопасности всего блока. Данный фактор был решающим в выборе ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» в качестве поставщика, учитывая многолетний опыт поставки элементов трубопроводов «под ключ» для Российских и экспортных проектов, в том числе Армянской АЭС. Всего в адрес Армянской АЭС будет отгружено в течение июля свыше 12 тонн продукции.

Сайт ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 3 июля 2019 года