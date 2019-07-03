АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КИТАЙСКОГО АТОММАША: «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ

АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) зарегистрировано в качестве изготовителя атомного оборудования гражданского назначения в Национальном управлении по ядерной безопасности Китая (NNSA). Это даёт компании право выпускать оборудование для китайского рынка и позволяет «АЭМ-технологиям» выступить поставщиком ключевых позиций ядерного острова для блоков №7 и №8 АЭС «Тяньвань» и блоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+. Решение было принято на основании анализа заявочной документации, а также аудитов Сунэнской Ядерной Энергетической Компании (CNSP) на трех площадках «АЭМ-технологии»: в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Волгодонске. В филиалах представители китайской стороны провели аудит производственных подразделений, измерительных и испытательных лабораторий. Эксперты оценивали компетенции персонала, укомплектованность оборудованием, имеющиеся референции. Особое внимание было уделено контролю качества на всех этапах производства оборудования для АЭС, в том числе действующей на предприятиях системе менеджмента качества.

«Филиалы АЭМ-технологий получили одобрение NNSA по всей линейке атомного оборудования. Это важный шаг для развития нашего взаимодействия с китайскими партнерами, который позволяет существенно приблизиться к началу производства элементов ЯППУ для АЭС «Тяньвань» и открывает возможности для поставок оборудования на «Сюйдапу», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов. Следующим шагом станет согласование рабочей конструкторской документации и планов качества, проверка готовности производства на предприятиях поставщиках металлургических заготовок для оборудования. Пуск блока №3 АЭС «Сюйдапу» запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год. Пуск блока №7 АЭС «Тяньвань» запланирован на 2026 год, блока №8 - на 2027 год.

ГРУППА АТОМЭНЕРГОМАШ, 2 ИЮЛЯ 2019 Г.