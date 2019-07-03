НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»: новое направление деятельности - конвейеры автозаводов России

автозаводов России

В 2019 году предприятие открыло новое направление, связанное с поставками специального оборудования для конвейеров автомобильных заводов России. К оборудованию, эксплуатируемому в составе конвейера, предъявляются высокие требования в части ресурса, надежности, эргономики эксплуатации и обслуживания, а также безопасности его эксплуатации. Это оборудование предназначено для работы в трехсменном режиме, время обслуживания и ремонтов у него строго нормировано, так как связано с общим временем остановки конвейера для проведения профилактических работ. Немаловажное значение имеет и требование по энергоэффективности оборудования – количеству потребляемой за смену электроэнергии. В настоящее время НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» предлагает своим заказчикам специальное оборудование для сборки узлов автомобилей и тестовое оборудование для оценки качества узлов и отдельных компонентов. Проектирование оборудования осуществляется индивидуально, под конкретные задачи клиента.

В июне этого года на одно из предприятий, входящих в промышленную группу «ГАЗ», осуществлена первая поставка оборудования данного направления - специальной сборочно-прессовой установки ГАКС-УСП, предназначенной для запрессовки деталей впускного клапана - элемента топливных насосов дизельных двигателей. Установка оснащена числовым программным управлением с использованием компонентной базы компании «Siemens». Настройка алгоритма работы установки (таких параметров, как усилие на прессовом органе, время выдержки деталей под давлением) осуществляется в широком диапазоне, в зависимости от технологического процесса заказчика. Безопасность работы оператора на установке обеспечивается конструкцией органов управления (принцип «Управление обеими руками»), а также применением в конструкции установки фотоэлектрического барьера безопасности, останавливающего движение рабочего органа в случае обнаружения в рабочей зоне посторонних предметов. В состав модуля ЧПУ входит система диагностики, определяющая возможные неисправности установки и визуализирующая ошибки в работе установки с помощью световой сигнализации. Установка оснащена энергонезависимым счетчиком циклов, который позволяет точно определять фактическую наработку оборудования для планирования техобслуживания и ремонтов. С использованием установки ГАКС-УСП осуществляется сборка под сварку узла автомобильного двигателя с обеспечением зазора между собираемыми деталями с точностью до 0,005 мм. Вся информация, необходимая для ремонта и обслуживания установки (принципиальные схемы, перечни примененных компонентов и расходных элементов) продублированы на металлических табличках, размещенных в зоне обслуживания установки, что исключает необходимость обращения обслуживающего персонала к руководству по эксплуатации при каждом обслуживании установки, либо при ее текущем ремонте. Средний ресурс установки от начала ее эксплуатации до среднего ремонта составляет не менее 250 000 циклов.

ИСТОЧНИК: САЙТ КОМПАНИИ НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», 1 июля 2019 г.