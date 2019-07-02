АТОММАШ в рамках инспекционного контроля сварочного производства трубопроводной арматуры прошел аудит ПАО «Газпром

Волгодонском Филиале «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошел аудит ПАО «Газпром» в рамках инспекционного контроля сварочного производства трубопроводной арматуры. Комиссия рассмотрела конструкторскую и технологическую документацию, специфику входного контроля и хранения сварочных материалов, действующую на предприятии систему менеджмента качества, испытательные лаборатории и компетенции технических специалистов. Особое внимание было уделено специалистам в области сварки и неразрушающих методов контроля.

Представители Газпрома также осмотрели производственные участки изготовления трубопроводной арматуры. Специалисты обратили внимание на заготовки и готовые изделия обратных клапанов, оценили современные обрабатывающие центры и стенды для проведения испытаний оборудования. Аудиторская проверка подтвердила, что сварочное производство отвечает требованиям нормативных документов ПАО «Газпром» по сварке и контролю качества сварных соединений. Атоммаш продолжит изготавливать оборудование для ПАО «Газпром» в рамках заключенных контрактов. Клапаны предназначены для регулирования расхода и давления природного газа, а также для применения в качестве запорно-регулирующей, отсечной и антипомпажной арматуры, устанавливаемой на трубопроводах технологических линий, технологических обвязках газопровода.

Пресс-центр АО «АЭМ-Технологии», Волгодонск 1 июля 2019 г.