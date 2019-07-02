Таганрогский «Красный котельщик» запустил комплекс газовой резки для производства тройников

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), входящий в состав ООО «НордЭнергоГрупп», запустил робототехнический комплекс газовой резки. Он предназначен для изготовления соединительных деталей трубопроводов. Новое оборудование специализируется на пространственной газовой резке. В частности, способно с высоким качеством вырезать отверстия в обечайках тройников под дальнейшую вытяжку горловин. Ранее такие операции выполнялись вручную. Сегодня этот процесс полностью автоматизирован, благодаря чему удалось снизить трудоемкость вырезки отверстий и сократить время на шлифовку изделий.

Новое оборудование работает по специальным программам, которые задает оператор. Они созданы с учетом типоразмерного ряда изделий ТКЗ. Прежде чем выполнить операцию, комплекс сканирует заготовку, учитывает ее размещение на рабочем столе и, исходя из полученной информации, определяет траекторию реза. Такая схема гарантирует безошибочное выполнение работ.

ПРЕСС-ЦЕНТР НОРДЭНЕРГОГРУПП, 1 ИЮЛЯ 2019 Г.